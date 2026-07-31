Спортният министър се срещна с Теди Салпаров

Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов се срещна с легендата на българския волейбол Теодор Салпаров по повод предстоящия му бенефис. Събитието е на 5 септември от 16,30 часа в столичната "Арена 8888".

По време на срещата беше подчертано значението на събитието не само като признание за впечатляващата кариера на Салпаров, но и като възможност за популяризиране на волейбола и масовия спорт сред децата и младите хора. Бенефисът ще събере едни от най-големите звезди на българския и световния волейбол и ще се проведе броени дни преди началото на Европейското първенство, на което София е домакин от 9 до 26 септември.

Мощно сръбско подкрепление за бенефиса на Салпаров

Събитието ще бъде излъченo пряко по bTV в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже, един от домакините на което е и България. Билетите за събитието са в продажба в мрежите на Kupibileti.bg, Urbo и Eventim.

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