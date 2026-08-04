Световното клубно първенство в Сао Пауло, Ива Дудова и Еджзаджъбашъ с шанс да играят?

Международната волейболна федерация (FIVB) официално потвърди, че Сао Пауло ще бъде домакин на Световното клубно първенство при жените през 2026 година. Турнирът ще се проведе от 8-и до 13-и декември в зала "Вламир Маркеш", която се намира в комплекса на Коринтианс и е с капацитет около 7000 зрители.

До момента сигурни участници са домакинът Осаско (Сао Кристовао Сауде) и шампионът на Южна Америка СЕСИ (Бауру), които си осигуриха квоти след финала на континенталното клубно първенство.

Според специализирания местен портал Portal Vôlei Brasil пък съобщава, че сред отборите участници ще бъде и турският гранд Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул), в чийто състав от новия сезон ще бъде българската националка Ива Дудова.

Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

Според бразилската медия в турнира ще участва и истанбулски гранд Вакъфбанк, въпреки че от FIVB все още не са публикували официалния списък на всички осем отбора, който се очаква да бъде обявен в близките дни.

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