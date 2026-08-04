Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

„Герена“ е готов за поредна силна европейска вечер – на живо с атмосферата и очакванията преди Левски – Кайрат
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световното клубно първенство в Сао Пауло, Ива Дудова и Еджзаджъбашъ с шанс да играят?

Световното клубно първенство в Сао Пауло, Ива Дудова и Еджзаджъбашъ с шанс да играят?

  • 4 авг 2026 | 19:06
  • 217
  • 0
Световното клубно първенство в Сао Пауло, Ива Дудова и Еджзаджъбашъ с шанс да играят?

Международната волейболна федерация (FIVB) официално потвърди, че Сао Пауло ще бъде домакин на Световното клубно първенство при жените през 2026 година. Турнирът ще се проведе от 8-и до 13-и декември в зала "Вламир Маркеш", която се намира в комплекса на Коринтианс и е с капацитет около 7000 зрители.

До момента сигурни участници са домакинът Осаско (Сао Кристовао Сауде) и шампионът на Южна Америка СЕСИ (Бауру), които си осигуриха квоти след финала на континенталното клубно първенство.

Според специализирания местен портал Portal Vôlei Brasil пък съобщава, че сред отборите участници ще бъде и турският гранд Еджзаджъбашъ Перон (Истанбул), в чийто състав от новия сезон ще бъде българската националка Ива Дудова.

Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова
Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

Според бразилската медия в турнира ще участва и истанбулски гранд Вакъфбанк, въпреки че от FIVB все още не са публикували официалния списък на всички осем отбора, който се очаква да бъде обявен в близките дни.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Айкут Айдън премина в участник в Шампионска лига

Айкут Айдън премина в участник в Шампионска лига

  • 4 авг 2026 | 15:52
  • 855
  • 1
Сияна Гендузова прави крачка към женския отбор на Марица

Сияна Гендузова прави крачка към женския отбор на Марица

  • 4 авг 2026 | 14:49
  • 1041
  • 0
Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

Ето защо Русия няма да участва на СП за мъже през 2027 година

  • 4 авг 2026 | 14:47
  • 1637
  • 1
Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

  • 4 авг 2026 | 13:26
  • 2218
  • 4
Монтана задържа още двама играчи

Монтана задържа още двама играчи

  • 3 авг 2026 | 21:14
  • 1649
  • 2
Португалия започна подготовка за ЕвроВолей 2026 без титулярния си разпределител

Португалия започна подготовка за ЕвроВолей 2026 без титулярния си разпределител

  • 3 авг 2026 | 17:51
  • 1416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

  • 4 авг 2026 | 19:20
  • 6378
  • 29
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 20078
  • 34
Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

  • 4 авг 2026 | 17:26
  • 26608
  • 19
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 16898
  • 12
Стартираха мачовете в Шампионската лига

Стартираха мачовете в Шампионската лига

  • 4 авг 2026 | 19:00
  • 16944
  • 2
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 22079
  • 35