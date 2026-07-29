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Тойота дава два варианта на Рованпера да се върне в големия спорт

  • 29 юли 2026 | 19:11
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Автомобилният гигант Тойота и Gazoo Racing предлагат две програми за сезон 2027 на Кале Рованпера, поне така твърдят анонимни източници от компанията. Двукратният световен рали шампион посети бившите си съотборници преди старта на рали „Естония“ и отново напомни, че лекарите са потвърдили, че той може отново да се състезава.

Заради болестта на Кале, която се разви сериозно в началото на годината, финландецът се отказа от програмата си в японската Формула Супер и се предполага, че в Тойота са на мнение, че шансовете на Рованпера в едноместните формули не са големи и не си заслужава да се отделят време и ресурси за този план.

Кале Рованпера отива на рали "Финландия" с колата на навигатора си
Кале Рованпера отива на рали "Финландия" с колата на навигатора си

Големият шеф на Тойота Акио Тойода вече заяви, че Кале остава пилот на компанията и сега това придобива конкретни очертания.

Кале Рованпера каза кога ще се върне в състезанията
Кале Рованпера каза кога ще се върне в състезанията

Разбира се, едната програма, която Тойота предлага на Ровенпера е завръщане в Световния рали шампионат през 2027. Това е и логично с оглед на успехите му, както и с оглед на очакваното оттегляне на Себастиен Ожие. Догодина WRC ще използва нови технически правила и всеки опитен и бърз пилот ще е супер важен за отборите в първенството.

Другият вариант пред Кале е Световният шампионат за издръжливост (WEC). Тук обаче е по-сложно. Тойота вече разполага със силни и балансирани екипажи в категорията Хиперкар, което означава, че ако иска да кара в този шампионат Кале ще трябва да се включи в програмата на Лексъс в GT3 надпреварите. Преди години подобен ход предприе и Ожие, който прави тест с LMP1 прототипа на Тойота, кара половин сезон в клас LMP2 с Ребелиън, но след това се отказа от мечтата си да спечели в Льо Ман.

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Снимки: Gettyimages

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