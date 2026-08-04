Майкъла: Имаме по-добри футболисти от Левски и нищо не играем

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Бившият футболист, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори пред "Тема Спорт" по актуални теми, свързани с "червените".

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Г-н Илиев, какво е мнението ви за победата над Дунав?

– Важно е Ицо Стоичков да е там. Два мача дойде и победихме и в двата. След като феновете и ръководството приемат ЦСКА да играе по този начин и Ицо е на стадиона, значи всичко е наред. За мен отборът е на много ниско ниво като игра. Представянето е обида и за треньора, той самият си го признава. Спортният директор също. Само да им кажа, че разполагат с 15-16 много добри футболисти, но те не знаят какво да правят с тях. Да потърсят вината първо в себе си. Спортно-техническото ръководство на ЦСКА трябва да седне и да оправи ситуацията в отбора. Защото за мен отборът не ги приема. Добре че случайно имаме добри играчи, та ритат от 25 метра и вкарваме някой гол. Защото ние не играем футбол, само участваме в мачовете. Ботев Пловдив трябваше да ни води с 4:0 през първото полувреме. Били уморени?! Как може това да го каже треньор? Той не е ли направил подготовка? Ние играехме непрекъснато сряда-събота. Ставахме шампиони и отстранявахме носители на КЕШ. Да сте чули Веласкес да казва, че в Левски са изморени? Стига с тези оправдания, не ги ли е срам. Това е безобразие към собственика на ЦСКА, който прави всичко за тях. Веласкес, един обикновен треньор, ги научи Левски да играят правилно, да имат дисциплина на терена, да атакуват с идея. Привлича футболисти, точно каквито му трябват, и играят футбол хората. Спортно-техническата част в ЦСКА са се объркали къде се намират! Този защитник от Аржентина, който отбеляза гола (б. а. – Факундо Родригес) и на тренировка не е вкарвал. На това ли ще разчитаме? Ние имаме по-добри футболисти от Левски и нищо не играем.

По крилата ЦСКА отстъпва на Левски…

– Това е проблем на треньора. Имаме си предостатъчно всякакви футболисти. За българското първенство разполагаме с два отбора, които могат да са конкуренция на всички. Просто някой трябва да ги подреди. Един мач ако нямаме късмет, и всичко ще се срине. Този Вуцов ще излезе прав, че нашият треньор Христо Янев е роден на 30 февруари. Такъв късмет не съм виждал! Вика "взех купата", да не се връщаме към този мач с Локомотив (Пловдив) как Лапоухов ни извади. 99% от ветераните са на моето мнение. Ръководството също, но понеже са възпитани и интелигенти и искат да им дадат шанс, шанс, шанс. Но всичко си има край, това е ЦСКА, не е Враца. Затова се радвам, че Ицо Стоичков вече идва на стадиона. Стига да не е по интереси. И сега очаквам и на следващия мач да го видя на трибуните. Мен посланикът в Грузия ме покани, но няма да мога да отида. Много свястно момче, цесекар. Дано Ицо Стоичков отиде там, за да бием. И още нещо, надявам се да го видя във ветераните на ЦСКА.

Как гледате на ситуацията с Ради Здравков, чийто юбилей не беше отбелязан на мача с Карабах?

– Ръководството не са запознати какво трябва да се прави в такива случаи според мен. В Левски го правят, защото там са Сираков и Боримиров. Ако знаеха, щяха. Аз го поздравих в 12 и 5 през нощта. Не трябва чак толкова да го изживява. Момчетата се учат сега, за втора година са в ЦСКА, строят стадиона, отборът не играе, пуши им главата. Аз не искам да ми честват 70-годишнината (б.а. – на 15 септември), нека ми подарят шампионска титла. Аз с това ниво съм свикнал. Всички ние – аз, Ради, Любо Пенев, Стоичков, Бербатов, Мартин, Стилиян, Емо Костадинов, които също не са в клуба на ветераните, трябва да сме благодарни на ЦСКА, че ни създаде. Ако не бяхме там, нямаше да сме това, което сме сега. ЦСКА ни е направил хора, личности. Прав е Ради, но нека не го изживява толкова дълбоко. Ще се поправят от ръководството, сигурен съм.

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