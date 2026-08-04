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  3. Потенциален съперник на ЦСКА допусна загуба в контрола

Потенциален съперник на ЦСКА допусна загуба в контрола

  • 4 авг 2026 | 13:40
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Евентуалният съперник на ЦСКА в плейофите на Лига Европа гръцкият ОФИ Крит не успя да се противопостави на белгийския Беершот и допусна поражение с 2:1. Това беше четвъртата контрола от тренировъчен характер за тима от подготовката в Нидерландия.

ОФИ успя да открие резултата още при първата си добра възможност. В 11-ата минута Романо направи пробив по дясното крило, успя да стигне до топката преди тя да напусне очертанията на терена и центрира в наказателното поле. Там Айтор се извиси над всички и с глава реализира за 1:0 в полза на гръцкия отбор.

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В 47-ата минута Беершот стигна до изравняване, когато Мохамед с шпагат прати топката в мрежата на ОФИ. Белгийците осъществиха пълен обрат в 61-ата минута. Клас с мощен удар с левия крак от наказателното поле оформи крайното 2:1, което се запази до последния съдийски сигнал.

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Снимки: Imago

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