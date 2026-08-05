България загуби от Испания и ще играе за 7-ото място на европейските отборни финали за девойки

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали, които се провеждат в Гранвил (Франция).
Българките отстъпиха с 0:2 победи пред Испания и утре ще играят срещу Румъния за седмото място на шампионата. И двата мача на сингъл бяха изключително оспорвани, но в крайна сметка българските представителки допуснаха поражения.
Елеонора Тонева отстъпи с 3:6, 6:4, 5:7 срещу Лусия Родригес, а след това Валерия Гърневска загуби от Чаро Ескива Банюлс (Испания) с 3:6, 7:6(4), 2:6.
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България е в състав: Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, гр. Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, гр. София) и Моника Господинова (ТК Левски, гр. София), с капитан Венцислав Чолаков.
Именно Гранвил е мястото, където България спечели две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година.
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През 2022 година България триумфира в състав Денислава Глушкова, Михаела Цонева и Дария Великова с капитан Михаил Атанасов, а година по-късно европейската титла беше защитена от Ива Иванова, Росица Денчева и Александра Габровска с капитан Велиан Бакалов.
В исторически план България има четири европейски отборни титли. Първата е спечелена през 1978 година, когато Адриана Велчева и Марина Кондова стават европейски шампионки при девойките до 16 години. През 2016 година Денислава Глушкова, Катерина Димитрова и Стела Пеева триумфират при момичетата до 12 години.
Снимка: Българска федерация по тенисДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google