Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. България загуби от Испания и ще играе за 7-ото място на европейските отборни финали за девойки

България загуби от Испания и ще играе за 7-ото място на европейските отборни финали за девойки

  • 5 авг 2026 | 00:17
  • 309
  • 0
България загуби от Испания и ще играе за 7-ото място на европейските отборни финали за девойки

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейските отборни финали, които се провеждат в Гранвил (Франция).

Българките отстъпиха с 0:2 победи пред Испания и утре ще играят срещу Румъния за седмото място на шампионата. И двата мача на сингъл бяха изключително оспорвани, но в крайна сметка българските представителки допуснаха поражения.

Елеонора Тонева отстъпи с 3:6, 6:4, 5:7 срещу Лусия Родригес, а след това Валерия Гърневска загуби от Чаро Ескива Банюлс (Испания) с 3:6, 7:6(4), 2:6.

Българските тенисистки до 18 години отстъпиха пред Сърбия на старта на финалите на най-добрите осем отбора в Европа
Българските тенисистки до 18 години отстъпиха пред Сърбия на старта на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

България е в състав: Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, гр. Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, гр. София) и Моника Господинова (ТК Левски, гр. София), с капитан Венцислав Чолаков.

Именно Гранвил е мястото, където България спечели две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година.

Българските девойки до 18 години победиха Турция и се класираха за финалите на най-добрите осем в Европа
Българските девойки до 18 години победиха Турция и се класираха за финалите на най-добрите осем в Европа

През 2022 година България триумфира в състав Денислава Глушкова, Михаела Цонева и Дария Великова с капитан Михаил Атанасов, а година по-късно европейската титла беше защитена от Ива Иванова, Росица Денчева и Александра Габровска с капитан Велиан Бакалов.

В исторически план България има четири европейски отборни титли. Първата е спечелена през 1978 година, когато Адриана Велчева и Марина Кондова стават европейски шампионки при девойките до 16 години. През 2016 година Денислава Глушкова, Катерина Димитрова и Стела Пеева триумфират при момичетата до 12 години.

Снимка: Българска федерация по тенис

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Ига Швьонтек се класира безпроблемно за третия кръг в Торонто

Ига Швьонтек се класира безпроблемно за третия кръг в Торонто

  • 4 авг 2026 | 22:21
  • 878
  • 0
Джордж Лазаров победи бразилец на турнира по тенис в Пловдив

Джордж Лазаров победи бразилец на турнира по тенис в Пловдив

  • 4 авг 2026 | 19:42
  • 739
  • 1
Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника заради малък проблем с дясното коляно

Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника заради малък проблем с дясното коляно

  • 4 авг 2026 | 19:02
  • 719
  • 0
България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за юноши до 14 години

България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за юноши до 14 години

  • 4 авг 2026 | 17:58
  • 645
  • 0
Елизара Янева направи страхотен обрат на WTA 125 турнир във Варшава

Елизара Янева направи страхотен обрат на WTA 125 турнир във Варшава

  • 4 авг 2026 | 17:20
  • 1579
  • 0
Денислава Глушкова стартира с успех на турнир в Сърбия

Денислава Глушкова стартира с успех на турнир в Сърбия

  • 4 авг 2026 | 13:40
  • 873
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

Драма в добавеното време! Левски тотално надигра Кайрат и ще пътува за Казахстан с преднина

  • 4 авг 2026 | 22:32
  • 151290
  • 899
Веласкес: Направихме голям мач

Веласкес: Направихме голям мач

  • 4 авг 2026 | 22:53
  • 12339
  • 26
Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

Защитата на Левски превърна "Георги Аспарухов" в крепост

  • 4 авг 2026 | 23:31
  • 6489
  • 8
Трабзонспор потвърди голямата новина

Трабзонспор потвърди голямата новина

  • 5 авг 2026 | 01:45
  • 295
  • 0
Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

Шампионска лига: Само един отбор взе сериозен аванс преди реваншите

  • 4 авг 2026 | 22:59
  • 29481
  • 4
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 31747
  • 21