България се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за юноши до 14 години

Националният отбор на България за юноши до 14 години постигна страхотен успех, като се класира за четвъртфиналите на Световното първенство в тази възрастова група, което се провежда в Простейов (Чехия). В шампионата участват 16-те най-добри отбора в света, разпределени в четири групи по четири тима, като първите два отбора от всяка група се класират за четвъртфиналите.

Днес България се наложи с 2:1 победи над Мароко и след успеха си вчера с 3:0 над Япония си осигури място сред най-добрите осем отбора в света. В другата среща от групата Япония победи Швейцария с 2:1. Така българските национали са еднолично начело в класирането преди последния си двубой утре срещу Швейцария. При всяка победа срещу швейцарците или при загуба с 1:2 България ще завърши на първо място в групата. Единствено поражение с 0:3 ще изпрати тима на втората позиция.

Александър Борисов спечели убедително срещата си на сингъл с 6:1, 6:1 срещу Адам Смихи, но след това Бруно Дженев отстъпи с 3:6, 2:6 на Сулейман Джамжи. В решаващия мач на двойки Емил Алексиев и Александър Борисов показаха страхотен характер и се наложиха със 7:6(7), 7:6(2) над Реда Димни и Сулейман Джамжи.

България е в състав: Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София), с капитан Серафим Грозев.

България участва за четвърти път на Световно първенство за юноши до 14 години.

Най-доброто ни представяне е през 2019 г., когато в състав Илиян Радулов, Адриано Дженев и Виктор Марков националният ни отбор завърши на пето място. Последното участие на България беше през 2022 г., когато тимът ни завърши на седмо място с Иван Иванов, Димитър Кисимов и Станислав Косев в състава.

Класирането за четвъртфиналите на Световното първенство е поредното доказателство за високото ниво на българския юношески тенис и отличната работа с младите таланти, които заслужено намериха място сред най-силните отбори в света.

Снимка: bgtennis.bg

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