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Елизара Янева направи страхотен обрат на WTA 125 турнир във Варшава

  • 4 авг 2026 | 17:20
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Елизара Янева направи страхотен обрат на WTA 125 турнир във Варшава

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева спаси мачбол и се класира за втория кръг на турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд 100 хиляди евро.

Първата ракета на България Елизара Янева победи представителката на домакините Линда Климовичова с 2:6, 7:5, 6:1 за два часа и 9 минути игра.

Българката изостана с 0:4 в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Климовичова поведе с 5:2 с два пробива аванс. Това обаче не пречупи Янева, която върна единия пробив, отрази мачбол при 4:5 и сервис на полякинята, а след това удължи победната си серия си на девет поредни гейма. Така тя изравни резултата в сетовете и поведе с 4:0 в решаващия трети, което се оказа решаващо за крайния успех.

С този успех Елизара Янева заработи 15 точки за световната ранглиста на WTA, в която през тази седмица заема 193-ото място.

За място на четвъртфиналите Янева ще се изправи срещу третата поставена Юе Юан (Китай), която заема 128-о място в световната ранглиста.

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