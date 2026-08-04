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  3. Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника заради малък проблем с дясното коляно

Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника заради малък проблем с дясното коляно

  • 4 авг 2026 | 19:02
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Яник Синер прекара четири часа в миланска клиника заради малък проблем с дясното коляно

Световният номер 1 в тениса Яник Синер днес прекара четири часа във "Физиоклиник" в Милано, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Шампионът от "Уимбълдън" бе придружен от четирима членове на щаба си. Според медията той е излязъл в добро настроение и е дал автографи на част от феновете, които са го чакали пред медицинското заведение.

Визитата на Синер в клиниката е била свързана с евентуален проблем на дясното коляно, който трябва да бъде решен окончателно преди втората половина на сезона, която се очаква да бъде много интензивна.

Миналата седмица Синер бе сниман с лепенка на коляното на излизане от клиниката "Джей Медикал" в Торино. Италианецът винаги се е грижил за тялото си. Миналите месеци той няколко пъти се подлага на пълни медицински изследвания в Монте Карло, където живее през по-голяма част от годината.

На 9 август Яник Синер трябва да замине за САЩ, където започва сезонът на цимент, като първият голям турнир е Мастърс 1000 в Синсинати, а след това целта е Откритото първенство на САЩ.

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Снимки: Imago

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