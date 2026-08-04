Ига Швьонтек се класира безпроблемно за третия кръг в Торонто

Ига Швьонтек победи с 6:0:, 6:3 Сара Бейлек и се класира за третия кръг на турнира на твърда настилка WТА 1000 в Торонто, Канада. Поставената под номер 7 полякиня, която е бивша номер 1 в световната ранглиста, допусна колебания във втория сет, но приключи мача след третата си възможност и час и 34 минути на корта.

Швьонтек изпита сериозни затруднения в 21-минутния си сервис гейм, след който поведе с 4:2 във втората част, но ударите й от основната линия не оставиха шансове за чехкинята.

25-годишната шесткратна шампионка от турнирите от Големия шлем се завръща в игра след едномесечно отсъствие, постигайки първи успех в Торонто през последните четири сезона. Ига Швьонтек вече е с общо 24 победи през 2026 година.

В третия кръг полската тенисистка ще се изправи срещу Виктория голубич или номер 31 в схемата Дона Векич.

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Снимки: Imago