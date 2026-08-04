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  3. Денислава Глушкова стартира с успех на турнир в Сърбия

Денислава Глушкова стартира с успех на турнир в Сърбия

  • 4 авг 2026 | 13:40
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Денислава Глушкова стартира с успех на турнир в Сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Глушкова стартира с убедителен успех с 6:2, 6:2 срещу испанката Ариадна Каналс, "щастлива губеща" от квалификациите.

Така за място на четвъртфиналите 22-годишната софиянка очаква победителката от мача между представителките на домакините Даря Сувирджонкова и Миряна Йованович.

Други две българки - Галена Кръстенова и Дария Великова, които преодоляха квалификациите, ще започнат участието си в основната схема утре. Кръстенова ще играе срещу сръбкинята Клара Вая, също квалификантка, а Великова ще се изправи срещу други състезателка от пресявките - Ая Ел Ауни (Мароко).

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