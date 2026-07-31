Българските девойки до 18 години победиха Турция и се класираха за финалите на най-добрите осем в Европа

Националният тим на България за девойки до 18 години се класира за финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които ще се проведат в Гранвил (Франция) през следващата седмица.

Българските тенисистки показаха страхотен характер и победиха домакините от Турция с 2:0, за да завършат на трето място на турнира от Европейската отборна купа в Анкара и да си осигурят място сред европейския елит. Именно Гранвил е мястото, където България спечели две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година.

През 2022-а България триумфира в състав Денислава Глушкова, Михаела Цонева и Дария Великова с капитан Михаил Атанасов, а година по-късно европейската титла беше защитена от Ива Иванова, Росица Денчева и Александра Габровска с капитан Велиан Бакалов.

В исторически план България има четири европейски отборни титли. Първата е спечелена през 1978-а, когато Адриана Велчева и Марина Кондова стават шампионки до 16 години, а през 2016-а Денислава Глушкова, Катерина Димитрова и Стела Пеева триумфират при 12-годишните.

В Анкара българките започнаха турнира с победа над Великобритания, след което отстъпиха на Унгария. В решителния двубой за място на финалите обаче те не оставиха шанс на домакините.

Елеонора Тонева спечели с 6:4, 2:6, 6:4 срещу Мира Каратогма, а след това Валерия Гърневска затвърди победата с убедително 6:4, 6:3 срещу Берак Коджак и изпрати България на финалите в Гранвил.

България се представи в състав: Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) и Моника Господинова (ТК Левски, София), с капитан Венцислав Чолаков.

Междувременно, националният отбор на България за юноши до 18 години завърши на четвърто място на турнир от Европейската отборна купа в Анкара (Турция).

В мача за третото място българчетата отстъпиха с 0:2 пред Великобритания. Преди този двубой националите победиха Черна гора и загубиха от домакините от Турция.

България беше в състав: Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол), Александър Толев (ТК Локомотив, Пловдив) и Борис Начев (ТК Виа Тенис Стар, София), с капитан Христо Валеов.

Снимка: БФТенис

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