Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Българските девойки до 18 години победиха Турция и се класираха за финалите на най-добрите осем в Европа

Българските девойки до 18 години победиха Турция и се класираха за финалите на най-добрите осем в Европа

  • 31 юли 2026 | 18:16
  • 373
  • 0
Българските девойки до 18 години победиха Турция и се класираха за финалите на най-добрите осем в Европа

Националният тим на България за девойки до 18 години се класира за финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които ще се проведат в Гранвил (Франция) през следващата седмица.

Българските тенисистки показаха страхотен характер и победиха домакините от Турция с 2:0, за да завършат на трето място на турнира от Европейската отборна купа в Анкара и да си осигурят място сред европейския елит. Именно Гранвил е мястото, където България спечели две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022 и 2023 година.

През 2022-а България триумфира в състав Денислава Глушкова, Михаела Цонева и Дария Великова с капитан Михаил Атанасов, а година по-късно европейската титла беше защитена от Ива Иванова, Росица Денчева и Александра Габровска с капитан Велиан Бакалов.

В исторически план България има четири европейски отборни титли. Първата е спечелена през 1978-а, когато Адриана Велчева и Марина Кондова стават шампионки до 16 години, а през 2016-а Денислава Глушкова, Катерина Димитрова и Стела Пеева триумфират при 12-годишните.

В Анкара българките започнаха турнира с победа над Великобритания, след което отстъпиха на Унгария. В решителния двубой за място на финалите обаче те не оставиха шанс на домакините.

Елеонора Тонева спечели с 6:4, 2:6, 6:4 срещу Мира Каратогма, а след това Валерия Гърневска затвърди победата с убедително 6:4, 6:3 срещу Берак Коджак и изпрати България на финалите в Гранвил.

България се представи в състав: Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, София) и Моника Господинова (ТК Левски, София), с капитан Венцислав Чолаков.

Междувременно, националният отбор на България за юноши до 18 години завърши на четвърто място на турнир от Европейската отборна купа в Анкара (Турция).

В мача за третото място българчетата отстъпиха с 0:2 пред Великобритания. Преди този двубой националите победиха Черна гора и загубиха от домакините от Турция.

България беше в състав: Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол), Александър Толев (ТК Локомотив, Пловдив) и Борис Начев (ТК Виа Тенис Стар, София), с капитан Христо Валеов.

Снимка: БФТенис

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Адриан Андреев отпадна на полуфиналите в Болцано

Адриан Андреев отпадна на полуфиналите в Болцано

  • 31 юли 2026 | 16:38
  • 364
  • 0
Радукану не попадна в състава за "Били Джийн Кинг къп"

Радукану не попадна в състава за "Били Джийн Кинг къп"

  • 31 юли 2026 | 16:09
  • 590
  • 0
Шампионът Денис Шаповалов продължава на 1/2-финалите във Вашингтон

Шампионът Денис Шаповалов продължава на 1/2-финалите във Вашингтон

  • 31 юли 2026 | 11:51
  • 1072
  • 2
Девойките на България до 18 г. допуснаха поражение от Унгария

Девойките на България до 18 г. допуснаха поражение от Унгария

  • 31 юли 2026 | 10:53
  • 1008
  • 0
Девойките на България до 16 г. загубиха от Кипър

Девойките на България до 16 г. загубиха от Кипър

  • 31 юли 2026 | 10:50
  • 814
  • 0
Пегула достигна до 1/4-финалите във Вашингтон

Пегула достигна до 1/4-финалите във Вашингтон

  • 31 юли 2026 | 10:29
  • 685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 13222
  • 55
Славия 0:1 Локомотив (Сф), синът на Любо Пенев прониза "белите"

Славия 0:1 Локомотив (Сф), синът на Любо Пенев прониза "белите"

  • 31 юли 2026 | 19:29
  • 5751
  • 7
Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

  • 31 юли 2026 | 19:25
  • 1675
  • 1
ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

  • 31 юли 2026 | 17:04
  • 6847
  • 42
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 26535
  • 126
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 50477
  • 91