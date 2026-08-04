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Джордж Лазаров победи бразилец на турнира по тенис в Пловдив

  • 4 авг 2026 | 19:42
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Джордж Лазаров победи бразилец на турнира по тенис в Пловдив

Джордж Лазаров се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Пловдив от сериите "Чалънджър 50" с награден фонд от 56 700 евро. Българският квалификант се наложи със 7:5, 6:2 срещу Едуардо Рибейро за час и 23 минути.  В първата част 21-годишният Лазаров поведе с 5:2, но допусна изравняване до 5:5, след което постигна нов решителен пробив, повеждайки в резултата след третата си възможност.

След това Джордж Лазаров спечели още два пъти подаването на бразилеца, намиращ се на 372-ро място в класацията на АТP.

Във втория кръг на турнира Лазаров ще играе срещу друг българин - Янаки Милев.

В още една среща от първия кръг квалификантът Георги Георгиев загуби с 3:6, 7:6 (5), 6:2 срещу Даниел Галан. Българинът успя да спечели втория сет, който премина без пробиви. В тайбрека 19-годишният Георгиев навакса изоставане на 2:4, за да спечели със 7:5.

В третата част поставеният под номер 4 в схемата колумбиец, който през юли 2023 година заемаше 56-то място в световната ранглиста, постигна три пробива и приключи срещата след два часа и 38 минути.

Адриан Андреев също се класира за втория кръг след успех срещу Делиен Веласко с 6:1, 7:6 (10). Българинът направи два пробива срещу боливийския си съперник в първия сет на двубоя. Във втората част Андреев загуби преднината си от 4:1, след което се стигна до 5:5 и тайбрек. В него 25-годишният българин се нуждаеше от три мачбола, за да приключи драматичния двубой след два часа и седем минути.

Във втория кръг Адриан Андреев ще се изправи срещу белгиеца Емилиен Демане, победил вчера Александър Василев с 6:3, 6:4.


Снимка: БТА

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