Българските тенисистки до 18 години отстъпиха пред Сърбия на старта на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години отстъпи пред Сърбия с 0:2 победи в първата си среща на финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които започнаха в Гранвил (Франция). Така националките ще продължат участието си в битката за разпределение на местата от пето до осмо. Утре българките ще играят срещу загубилия от двубоя между Испания и Чехия.

Елеонора Тонева загуби първата среща на сингъл с 1:6, 2:6 от Лана Вирц, а след това Валерия Гърневска отстъпи пред осмата в световната ранглиста при девойките Анастасия Цветкович (Сърбия) с 0:6, 0:6.

България е в състав: Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, гр. Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК Барокко Спорт, гр. София) и Моника Господинова (ТК Левски, гр. София), с капитан Венцислав Чолаков.

Именно Гранвил е мястото, където България спечели две поредни европейски титли при девойките до 18 години през 2022-а и 2023-а.

През 2022 година България триумфира в състав Денислава Глушкова, Михаела Цонева и Дария Великова с капитан Михаил Атанасов, а година по-късно европейската титла беше защитена от Ива Иванова, Росица Денчева и Александра Габровска с капитан Велиан Бакалов.

В исторически план България има четири европейски отборни титли. Първата е спечелена през 1978-а, когато Адриана Велчева и Марина Кондова стават шампионки при девойките до 16 години. През 2016-а Денислава Глушкова, Катерина Димитрова и Стела Пеева триумфират при момичетата до 12 години.

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