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  3. ЦСКА обяви програмата си за двубоя с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА обяви програмата си за двубоя с Макаби (Тел Авив)

  • 3 авг 2026 | 11:54
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ЦСКА ще замине за предстоящия сблъсък с Макаби (Тел Авив) от третия предварителен кръг на Лига Европа на 5 август (сряда) в 9:30 ч. с полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ за Батуми (Грузия). В същия ден от 18:30 ч. българско време ще се проведе пресконференцията на ЦСКА на ст. „Аджарабет Арена“ в Батуми, а в 19:00 часаще стартира и официалната тренировка на “червените”, която ще е открита за представители на медиите в първите 15 минути. За това информираха от клуба днес.

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа
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Двубоят срещу Макаби (Тел Авив) е на 6 август (четвъртък) от 19:00 часа българско време (20:00 ч. местно). ЦСКА ще се завърне в България в ранните часове на 7 август.

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