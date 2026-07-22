Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

Професионален футболен клуб „Спартак Пловдив 1947“ подаде до кмета на Пловдив заявление за сключване на договор за наем на стадион „Тодор Диев“. Докуметът е входиран в деловодството на Община Пловдив, съобщават от ръководството на клуба.

“Представляваното от мен дружество е универсален и пълен правоприемник на легендарния футболен клуб „Спартак” - Пловдив. Отборът е единственият футболен клуб, продължител на спортните традиции на Тодор Диев и само той има представителен мъжки отбор, носещ името на отбора, станал шампион на България през 1963 г. и носител на Националната купа от 1958 г.

През настоящия сезон клубът има амбицията да спечели промоция и да влезе сред професионалните отбори”, се казва в заявлението, подписано от представляващия клуба Динко Миленчев.

"Стадионът е жизнено необходим на дружеството, за да бъде възможно мъжкият представителен отбор и детско-юношеската школа на клуба да функционират правилно и успешно. Затова бихме желали да бъде сключен договор за наем на стадион “Тодор Диев”, който е публична общинска собственост", се казва още в заявлението на “Спартак Пловдив”.

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