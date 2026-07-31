Спартак (Пд) пуска вход свободен за Созопол

Ръководството на Спартак (Пловдив) ще пусне вход свободен за първия мач от новия сезон - срещу Созопол. Това обяви босът на "гладиаторите" Динко Миленчев. Той говори за целите на отбора през задаващия се сезон.

"През последния приключил сезон завършихме на седмо място, което не отговаря на целите ни. За сезон 2026/2027 направихме нова селекция и инвестирахме в привличането на нови футболисти. Назначихме гръцкия треньор Кириякос Георгиу с конкретната задача да изгради отбор, който да се бори за първото място. Амбицията ни вече е Спартак да спечели Трета лига и да влезе във Втора лига. За новия сезон инвестираме в нов треньор, нови футболисти, подготовката и лагера на отбора, както и в стадиона, спортните съоръжения и подобряването на терените. Целта е представителният отбор и цялата клубна структура да бъдат подготвени за борба за първото място и за участие във Втора лига.

Подготовката включва лагер в Девин и контролен мач срещу Созопол. На 8 август от 18:00 ч. Спартак ще играе срещу Созопол. Преди мача, от 16:00 ч., заедно с фен-клуба, треньори, бивши състезатели и други деятели на Спартак ще открием официално новия сезон. На откриването ще представя плановете на отбора за сезон 2026/2027. Ще бъдат поканени и представители на медиите. Входът за мача е свободен. Част от подготовката за новия сезон включваше лагер в Девин и изиграването на няколко контролни срещи. На 8 август от 18:00 ч. Спартак ще открие новия сезон с първия си шампионатен мач срещу ФК „Созопол“. Преди срещата, от 16:00 ч., заедно с фен клуба, треньори, бивши състезатели и други деятели на Спартак официално ще открием сезон 2026/2027. На събитието ще представя плановете на клуба за новия сезон. Ще бъдат поканени и представители на медиите. Входът за мача е свободен", заяви Динко Миленчев.

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