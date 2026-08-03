Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александра Еала надви Джесика Пегула на финала Вашингтон за първата си голяма титла

Александра Еала надви Джесика Пегула на финала Вашингтон за първата си голяма титла

  • 3 авг 2026 | 22:34
  • 378
  • 0
Александра Еала надви Джесика Пегула на финала Вашингтон за първата си голяма титла

Филипинската тенисистка Александра Еала спечели дебютния си трофей от сериите на WТА, след като победи американката Джесика Пегула във финала на турнира във Вашингтон. Срещата, белязана от многократни прекъсвания заради лошо време, завърши при резултат 4:6, 6:4, 6:0 в полза на младата надежда.

Надпреварата в американската столица е от категория WТА 500 и е с награден фонд от 1 637 982 долара. Финалният сблъсък беше отложен с почти 24 часа заради гръмотевична буря, която обхвана района.

След първоначално тричасово забавяне, световната номер 3 Пегула успя да вземе откриващия сет с 6:4. Играта отново беше прекъсната от дъжд при резултат 2:1 за Еала във втората част. След подновяването 21-годишната филипинка демонстрира впечатляваща форма и осъществи пълен обрат.

Пегула се бореше за трети трофей от Вашингтон след титлите си през 2019 и 2021 г. Еала обаче беше безкомпромисна след паузата, като спечели всичките 13 гейма до края на мача. С мощен сервис с лява ръка и стабилна игра от основната линия, тя си осигури победата.

С този успех Еала удължи серията си от победи срещу тенисистки от топ 10 на пет поредни, включително триумфи срещу Елена Рибакина, Ига Швьонтек и два пъти срещу Елина Свитолина. Първата ѝ титла ще я изкачи до 20-о място в световната ранглиста на WТА.

„Усетих толкова много любов. Това бе първата ми титла, знам, че няма да е последна“, заяви развълнуваната шампионка веднага след края на двубоя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Сестрите Уилямс с "уайлд кард" за Синсинати

Сестрите Уилямс с "уайлд кард" за Синсинати

  • 3 авг 2026 | 20:55
  • 774
  • 1
Седем българи в основната схема на "Чалънджър" в Пловдив

Седем българи в основната схема на "Чалънджър" в Пловдив

  • 3 авг 2026 | 20:12
  • 361
  • 0
Българските тенисистки до 18 години отстъпиха пред Сърбия на старта на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

Българските тенисистки до 18 години отстъпиха пред Сърбия на старта на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

  • 3 авг 2026 | 20:08
  • 314
  • 0
Сабаленка подкрепя решението на WTA да тества пола на тенисистките

Сабаленка подкрепя решението на WTA да тества пола на тенисистките

  • 3 авг 2026 | 17:40
  • 1175
  • 1
Донски се класира за основната схема на "Чалънджър" в Полша

Донски се класира за основната схема на "Чалънджър" в Полша

  • 3 авг 2026 | 17:23
  • 608
  • 0
Джордж Лазаров и Георги Георгиев се класираха за основната схема на "Чаланджър" в Пловдив

Джордж Лазаров и Георги Георгиев се класираха за основната схема на "Чаланджър" в Пловдив

  • 3 авг 2026 | 17:15
  • 449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

  • 3 авг 2026 | 23:08
  • 13291
  • 36
Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

  • 3 авг 2026 | 20:12
  • 21542
  • 107
Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 32910
  • 94
Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

Веласкес: Утре излизаме за победа! Ако мислите "мач за мач", значи сте интелигентни хора

  • 3 авг 2026 | 16:15
  • 28937
  • 67
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 49416
  • 184
Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

  • 3 авг 2026 | 20:37
  • 9046
  • 20