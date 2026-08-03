Александра Еала надви Джесика Пегула на финала Вашингтон за първата си голяма титла

Филипинската тенисистка Александра Еала спечели дебютния си трофей от сериите на WТА, след като победи американката Джесика Пегула във финала на турнира във Вашингтон. Срещата, белязана от многократни прекъсвания заради лошо време, завърши при резултат 4:6, 6:4, 6:0 в полза на младата надежда.

Надпреварата в американската столица е от категория WТА 500 и е с награден фонд от 1 637 982 долара. Финалният сблъсък беше отложен с почти 24 часа заради гръмотевична буря, която обхвана района.

След първоначално тричасово забавяне, световната номер 3 Пегула успя да вземе откриващия сет с 6:4. Играта отново беше прекъсната от дъжд при резултат 2:1 за Еала във втората част. След подновяването 21-годишната филипинка демонстрира впечатляваща форма и осъществи пълен обрат.

Пегула се бореше за трети трофей от Вашингтон след титлите си през 2019 и 2021 г. Еала обаче беше безкомпромисна след паузата, като спечели всичките 13 гейма до края на мача. С мощен сервис с лява ръка и стабилна игра от основната линия, тя си осигури победата.

С този успех Еала удължи серията си от победи срещу тенисистки от топ 10 на пет поредни, включително триумфи срещу Елена Рибакина, Ига Швьонтек и два пъти срещу Елина Свитолина. Първата ѝ титла ще я изкачи до 20-о място в световната ранглиста на WТА.

„Усетих толкова много любов. Това бе първата ми титла, знам, че няма да е последна“, заяви развълнуваната шампионка веднага след края на двубоя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages