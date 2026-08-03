Джордж Лазаров и Георги Георгиев се класираха за основната схема на "Чаланджър" в Пловдив

Българите Джордж Лазаров и Георги Георгиев преодоляха успешно квалификациите на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Държавният шампион на България при мъжете Джордж Лазаров победи убедително във втория кръг на квалификациите Доминик Келовски (Чехия) с 6:0, 6:1 за само 70 минути игра. 21-годишният Лазаров спечели първите седем гейма в мача, а след 1:1 във втория сет взе пет поредни гейма. На старта на пресявките Лазаров елиминира третия поставен в схемата Даниеле Рапанета (Италия) с 6:3, 6:0.

Георги Георгиев се наложи с 6:3, 6:3 над Лука Кастаньола (Италия) за час и 42 минути игра. 19-годишният българин пропиля ранен пробив аванс, но след 2:3 спечели четири поредни гейма, за да триумфира в първия сет с 6:3. Във втората част Георгиев спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и по този начин се класира убедително за основната схема. В първия кръг на квалификациите Георгиев елиминира Никита Белозерцев (Узбекистан) с 6:4, 6:2.

Адриан Андреев също има шанс да се класира за основната схема, след като вчера победи Клеман Ролан дьо Равел (Франция) с 6:4, 6:1. Следващият му съперник е Карлес Кордоба (Испания).

По-късно днес започват и мачовете от първия кръг на основната схема, като зрителите ще могат да наблюдават последователно срещите на националите на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев и Александър Василев.

От 18:30 часа Янаки Милев ще се изправи срещу осмия поставен Ориол Рока Баталя (Испания), а не преди 20:00 часа Александър Василев ще играе срещу Емилиен Демане (Белгия).

Входът за всички срещи е свободен.

Във вторник участието си в турнира ще започнат още двама национали на България.

Пьотр Нестеров ще срещне Лоренцо Анджелини (Италия), а Иван Иванов ще се изправи срещу поставения под №7 Огнен Милич (Сърбия).

Силно ще бъде и българското присъствие в турнира на двойки, където ще участват седем наши състезатели.

Националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг срещу поставените под №1 Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия). Две български двойки получиха „уайлд кард" от организаторите. Георги Георгиев и Йоан Найденов ще срещнат представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма, а братята Радослав и Васил Шандаров ще играят срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия).

Организаторите ще направят всичко възможно срещите с участието на водещите български тенисисти да не започват преди 18:00 часа, за да могат повече любители на тениса да ги наблюдават на живо.

Настоящата надпревара е вторият турнир от сериите ATP Challenger, който се провежда тази година на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания – ATP Challenger 50 в периода 30 август – 6 септември и ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро, който ще се проведе в периода 20–27 септември.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали. Надпреварата предоставя отлична възможност младите тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основната цел при организирането на поредицата от турнири е българските национали и най-добрите ни тенисисти да получат възможност да играят срещу силни международни съперници, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.

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