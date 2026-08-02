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Пегула зарадва публиката във Вашингтон и ще спори за трофея

  • 2 авг 2026 | 00:16
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Пегула зарадва публиката във Вашингтон и ще спори за трофея

Поставената под номер едно Джесика Пегула от САЩ се класира за финала на женския турнир от сериите WTA-500 във Вашингтон на твърди кортове с награден фонд 1 637 982 долара. Представителката на домакините елиминира рускинята и поставена под номер четири в надпреварата Диана Шнайдер с 7:5, 6:4 за 87 минути игра.

Американката се възползва от добрия си сервис и реализира 3 аса, а допусна само 1 от страна на своята съперничка, като двете направиха по две двойни грешки. Пегула реализира и 5 от 8 възможности за пробив, позволявайки на Шнайдер да направи 3 брейка при 5 шанса за това.

В спор за трофея представителката на САЩ ще срещне сензацията на 2026 г. Александра Еала от Филипините, която детронира Ига Швьонтек на “Уимбълдън” и продължава да се представя много стабилно. Сблъсъкът предстои в утрешния 3 август (понеделник) от полунощ българско време, а за да стигне до битката за титлата, филипинката в своя полуфинал отстрани японката Наоми Осака. Пегула има вече една титла от това състезание, която спечели през вече далечната 2019 г.

Последната американка, която триумфира във Вашингтон бе Кори Гоф през 2023 г.

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