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Пегула достигна до 1/4-финалите във Вашингтон

  • 31 юли 2026 | 10:29
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Пегула достигна до 1/4-финалите във Вашингтон

Двукратната шампионка и водачка в схемата Джесика Пегула (САЩ) достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в американската столица Вашингтон с награден фонд 1 637 982 долара.

32-годишната американка, която триумфира в надпреварата през 2019 и 2021 година, постигна обрат срещу Магдалена Фрех (Полша) с 3:6, 6:3, 6:0 за час и 55 минути игра.

В първия сет Пегула загуби подаването си, за да изостане с 2:4, а полякинята поведе в общия резултат. Тогава американката взе 12 от следващите 15 гейма и сътвори обрат, с който се класира за четвъртфиналната фаза. Там Джесика Пегула ще срещне петата поставена рускиня Ана Калинская, срещу която има четири победи в пет мача.

Калинская се класира напред след успех срещу Джанис Тиен (Индонезия) с 1:6, 6:3, 7:6(7) за два часа и 19 минути и достигна за четвърти път тази фаза от общо четири участия във Вашингтон.

В долната половина на схемата втората поставена Елина Свитолина (Украйна) спечели оспорван мач в два сета срещу Полина Кудерметова (Узбекистан) със 7:6(4), 6:4 за час и 29 минути и си осигури сблъсък срещу Александра Еала (Филипини).

В друг мач от осминафиналите четвъртата поставена Даяна Шнайдер (Русия) се справи убедително с Анастасия Потапова с 6:1, 6:2 за 56 минути и ще се изправи срещу сънародничката си Людмила Самсонова.

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