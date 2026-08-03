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Донски се класира за основната схема на "Чалънджър" в Полша

  • 3 авг 2026 | 17:23
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Донски се класира за основната схема на "Чалънджър" в Полша

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Вторият в схемата на пресявките Донски надигра поставения под номер 12 Нитин Кумар Синха (Индия) с 6:3, 6:4 за час и 22 минути на корта.

28-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив във втория гейм, а във втората част осъществи брейк в третия, за да поведе с 2:1. Впоследствие той го затвърди и не позволи на Синха да отвърне до края на срещата. В хода на двубоя българинът си служеше със силен сервис и реализира седем аса срещу само един на противника.

С двете си поредни победи в квалификациите Александър Донски заработи 4 точки за ранглистата на АТР, в която заема 551-вото място, както и 955 евро от наградния фонд на надпреварата.

Българинът ще участва и в турнира на двойки, в който заедно със Сидхант Бантия (Индия), като водачи в схемата, ще срещнат в първия си двубой Михаел Гертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).

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