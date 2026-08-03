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Сестрите Уилямс с "уайлд кард" за Синсинати

  • 3 авг 2026 | 20:55
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Сестрите Уилямс с "уайлд кард" за Синсинати

Сестрите Серина и Винъс Уилямс ще направят своя дебют в двойки на турнира в Синсинати този месец, след като в понеделник получиха "уайлд кард", което бележи завръщането им в двойките за първи път от 2022 година насам, предаде Ройтерс.

Сестрите Уилямс са спечелили 14 титли от Големия шлем в двойки, включително шест на "Уимбълдън", както и три олимпийски златни медала. За последен път те играха заедно на двойки на US Open през 2022, където загубиха от чешките тенисистки Луцие Храдецка и Линда Носкова.

Миналия месец сестрите бяха принудени да се оттеглят от схемата на двойките на "Уимбълдън", тъй като 44-годишната Серина се бореше с контузия в коляното. Дългоочакваното завръщане на американката в турнирите от Големия шлем след четиригодишно отсъствие приключи на "Уимбълдън" с поражение в първия кръг от младата австралийка Мая Джойнт в турнира на сингъл.

46-годишната Винъс получи "уайлд кард" и за турнира на сингъл, който ще се проведе от 11 до 23 август в Синсинати.

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