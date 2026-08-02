Александра Еала продължава да лети през 2026 г. и е на финал във Вашингтон

Александра Еала от Филипините елиминира номер 3 в схемата Наоми Осака от Япония с 6:4, 6:2 за 78 минути игра в мач от полуфиналите на турнира на твърди кортове от сериите WTA-500 във Вашингтон, САЩ, с награден фонд 1 637 982 долара.

Филипинката направи решаващ пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втория тя стигна до нови два брейка и спечели срещата с третия си мачбол.

По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес (Канада) във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свитолина (Украйна) на четвъртфиналите. Сега тя ще спори за трофея с представителката на домакините Джесика Пегула, която е и поставена под номер едно в турнира. Пегула има вече една титла от това състезание, която спечели през вече далечната 2019 г. Еала от своя страна продължи изключително сериозното си израстване през 2026 г., след като на “Уимбълдън” детронира Ига Швьонтек.

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