Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александра Еала продължава да лети през 2026 г. и е на финал във Вашингтон

Александра Еала продължава да лети през 2026 г. и е на финал във Вашингтон

  • 2 авг 2026 | 00:34
  • 181
  • 0
Александра Еала продължава да лети през 2026 г. и е на финал във Вашингтон

Александра Еала от Филипините елиминира номер 3 в схемата Наоми Осака от Япония с 6:4, 6:2 за 78 минути игра в мач от полуфиналите на турнира на твърди кортове от сериите WTA-500 във Вашингтон, САЩ, с награден фонд 1 637 982 долара.

Филипинката направи решаващ пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втория тя стигна до нови два брейка и спечели срещата с третия си мачбол.

По пътя си до финала Еала елиминира още действащата шампионка Лейла Фернандес (Канада) във втория кръг и номер 2 в схемата Елина Свитолина (Украйна) на четвъртфиналите. Сега тя ще спори за трофея с представителката на домакините Джесика Пегула, която е и поставена под номер едно в турнира. Пегула има вече една титла от това състезание, която спечели през вече далечната 2019 г. Еала от своя страна продължи изключително сериозното си израстване през 2026 г., след като на “Уимбълдън” детронира Ига Швьонтек.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

12 българи ще участват на "Чалънджър" в Пловдив

12 българи ще участват на "Чалънджър" в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 19:49
  • 535
  • 0
Нестеров се класира за финала на сингъл в Дания

Нестеров се класира за финала на сингъл в Дания

  • 1 авг 2026 | 17:05
  • 1132
  • 1
Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър”-а в Пловдив

Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър”-а в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 16:56
  • 670
  • 0
Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър" в Пловдив

Седем българи ще участват на двойки на "Чалънджър" в Пловдив

  • 1 авг 2026 | 16:12
  • 653
  • 0
Мартин Бонев стана шампион на сингъл при юношите на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

Мартин Бонев стана шампион на сингъл при юношите на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

  • 1 авг 2026 | 15:36
  • 599
  • 0
Шаповалов отново е на финал в Лос Кабос

Шаповалов отново е на финал в Лос Кабос

  • 1 авг 2026 | 13:22
  • 483
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

  • 1 авг 2026 | 23:07
  • 21262
  • 43
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 88364
  • 284
Неприятна новина за Левски от мача със Септември

Неприятна новина за Левски от мача със Септември

  • 1 авг 2026 | 20:32
  • 33623
  • 52
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 42511
  • 16
Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

  • 1 авг 2026 | 21:12
  • 10580
  • 14
Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

  • 1 авг 2026 | 18:16
  • 17133
  • 13