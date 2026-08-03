Левски срещу отбора на Десподов или белгийски гранд при отпадане от Шампионска лига

Левски ще се изправи срещу победителя от двойката ПАОК - Андерлехт в плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Това отреди тегленият днес жребий в Нион. “Сините” ще достигнат до тази фаза на турнира, ако отпаднат от Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Родният шампион беше непоставен в днешния жребий. Първият двубой от плейофите за Лига Европа ще се играе на 20 август и тогава евентуално Левски ще бъде домакин. Вторият сблъсък е седмица по-късно в Гърция или Белгия.

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

ПАОК завърши на третото място в гръцката Супер Лига през сезон 2025/2026, на 8 точки зад шампиона АЕК. През миналата кампания отборът игра в основната фаза на Лига Европа и достигна до 1/16-финалите на турнира. Там обаче отпадна от Селта с общ резултат 1:3. През този сезон ПАОК стартира европейското си участие от втория квалификационен кръг на Лига Европа, където отстрани Динамо (Киев) с общ резултат 5:2. В гръцкия тим играе Кирил Десподов, който обаче лекува контузия и към момента не е на линия за своя отбор.

Андерлехт от своя страна завърши на четвъртото място в Юпилер Про Лигата на Белгия. Тимът не игра в основната фаза на нито един от европейските клубни турнири през миналия сезон, като отпадна първо във втория квалификационен кръг на Лига Европа от Хекен, а след това допусна загуба от АЕК в плейофите на Лигата на конференциите. През тази кампания Андерлехт отстрани Хамарби във втория кръг на ЛЕ. Сезонът в Белгия пък все още не е стартирал.

Ето кои бяха останалите възможни противници на “сините”:



Победителят от двойката: Ягелония - Рейнджърс

Победителят от двойката: Пафос - РБ Залцбург

Победителят от двойката: Шамрок Роувърс - Егнатия

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