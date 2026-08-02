България остава №9 в световната ранглиста, Полша продължава да е №1

Волейболистите от националния отбор на България остават №9 в световната ранглиста на Международната волейболна федерация (FIVB) след края на тазгодишната Лига на нациите.

Въпреки че, не играха на финалния турнир на VNL в Нинбо (Китай), световните вицешампиони от 2025 година от България се изкачиха с едно място заради загубата на Турция от Словения на 1/4-финалите, и са 9-и с 272.25 точки.

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Начело в ранглистата продължава да е новият-стар шампион в Лигата на нациите Полша, който има вече 407.56 точки. На второ място е Италия с 355.84, а на трета позиция е завърналият се след санкциите тим на Русия с 352.10 точки. След днешния финален ден на VNL пък Словения се изкачи с две места и вече е 4-а с 344.53 точки, следвана от САЩ и Япония.

Снимки: volleyballworld.com

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