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Трима българи в Топ 10 на сервис във VNL

  • 2 авг 2026 | 18:10
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Трима български национали приключиха в Топ 10 на индивидуалната класация при изпълнителите на сервис след края на тазгодишната Волейболна Лига на нациите, въпреки че тимът ни не се класира за финалния турнир в Нинбо (Китай), който спечели Полша.

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите
Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите
 Алекс Николов е реализатор №1 във VNL 2026
Алекс Николов е реализатор №1 във VNL 2026

Най-напред е Александър Николов, който разделя 4-ата позиция с Ник Муянович от Словения. Двамата имат по 20 аса, като българинът е със средно по 1.67 на мач.

Николов е и нападател №1 в Лигата на нациите
Николов е и нападател №1 в Лигата на нациите

Шестото място пък си разделят Симеон Николов и Аспарух Аспарухов с по 17 директни точки от сервис и средно по 1.42 на мач. Също 6-и са Дарлан Соуса (Бразилия) и Олег Плотницкий.

Алекс Грозданов завърши като блокировач №6 в Лигата
Алекс Грозданов завърши като блокировач №6 в Лигата

Победител в класацията е Джейк Хейнс от вицешампиона САЩ с 26 аса или средно по 1.73 на мач. Втори е Ран Такахаши от Япония с 24 (1.60), а трети завършва украинецът Дмитро Янчук 23 аса (1.77).

Снимки: volleyballworld.com

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