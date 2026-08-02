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Украйна започва подготовка за ЕвроВолей 2026

  • 2 авг 2026 | 16:09
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След края на исторически най-успешния сезон във Волейболната Лига на нациите при мъжете националният отбор на Украйна, който достигна до финалите в Нинбо (Китай) получи кратка почивка преди началото на подготовката си за Европейското първенство. Украинците отстъпиха на Полша в 1/4-финалите с 1:3 гейма и завършиха на 7-о място в крайното класиране.

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"Сега имаме по-малко от две седмици почивка – около 10 дни. След това ще се върнем в Талин (Естония) и ще започнем подготовка за Европейското първенство. Ще се готвят около 18-20 играчи, а треньорите ще определят окончателния състав", сподели един от основните играчи на тима Васил Тупчий.

Украйна е в предварителна Група В на ЕвроВолей 2026, която ще се играе в София. Първият мач за украинците е на 10 септември (четвъртък) срещу Израел. Останалите отбори в групата са България, Полша, Северна Македония и Португалия.

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