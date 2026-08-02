Алекс Грозданов завърши като блокировач №6 в Лигата

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов завърши в Топ 10 на индивидуалната класация при блокировачите след края на тазгодишната Волейболна Лига на нациите, въпреки че тимът ни не се класира за финалите в Нинбо (Китай).

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Алекс Грозданов е на 6-ото място в крайната класация, като има 27 точки от блокада или средно по 2.25 на мач.

Победител в тази класация стана канадецът Джаксън Хауи с 45 блока (3.75 средно на мач). Втори завърши Бедирхан Бюлбюл от Турция с 41 (3.42), а на третата позиция е полякът Бартломией Лемански с 38 (2.53), след като преди малко "Дружина полска" спечели титлата за втора поредна година.

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Снимки: volleyballworld.com

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