Рок Можич: Толкова сме щастливи! За нас медалът е като златен

Звездата на националия отбор на Словения Рок Можич бе изключително щастлив след спечеления бронзов медал от Волейболната Лига на нациите след успех над Япония с 3:1 на финалите в Нинбо.

"Вчера със съквартиранта ми Ян Кожамерник видяхме, че директните мачове между Япония и Словения са 8-3 за тях и 7-0 в последните срещи, но имах предчувствие, че ще спечелим, защото наистина направихме нещо лудо в тази Лига на нациите. Толкова съм щастлив! Този отбор го заслужава. Казах на Тине Урнаут и Ален Пайенк, че чакат медал от 20 години и той дойде сега. Имахме много четвърти места и това беше много лошо. Но сега сме толкова щастливи – за нас е като златен! Винаги казвам, че просто искам да завърша турнира с победа, и най-накрая се случи. И наистина се гордея с този отбор. Направихме нещо специално и то ще се помни завинаги!", сподели Можич пред камерата на VBTV.