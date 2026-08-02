Фабио Соли: Не мога да опиша с думи колко съм щастлив и горд с моите играчи

Селекционерът на националия отбор на Словения Фабио Соли призна след спечеления бронзов медал от Волейболната Лига на нациите след успех над Япония с 3:1 на финалите в Нинбо, че не може да опише с думи колко е щастлив и горд с играчите.

"Много сме щастливи и се гордея с момчетата, свършиха изключителна работа. След вчерашната загуба, днес със сигурност не беше лесно за нас, но все пак поздравления за играчите. Радвам се за всеки привърженик на словенския волейбол, за федерацията и за всички, които ни помогнаха да постигнем днешната цел. Не мога да опиша с думи колко съм щастлив и горд с моите играчи. Написахме история и съм щастлив, че успяхме да го направим с този отбор, който е много млад. Той има много млади играчи, на които казах след мача, че днешният успех е показател за упорит труд и че нищо не ни е дадено. А това бихме могли да постигнем само с максимални усилия", сподели Соли пред официалния сайт на местната федерация.