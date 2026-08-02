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Николов е и нападател №1 в Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 15:11
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Националът Александър Николов стана и нападател №1 в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, след като по-рано днес стана ясно, че ще бъде топ реализатор №1 в световната надпревара.

Алекс Николов е реализатор №1 във VNL 2026
Алекс Николов е реализатор №1 във VNL 2026

България не се класира за финалния турнир на Лигата в Нинбо (Китай), а преди него Алекс Николов беше реализира 247 точки от атака при 53.93% успеваемост, които се оказаха достатъчни посрещачът да остане начело и в крайното класиране.

Финал в Лигата на нациите: Полша 1:2 САЩ! Следете мача ТУК!
Финал в Лигата на нациите: Полша 1:2 САЩ! Следете мача ТУК!

От волейболистите, които в момента играят в големия финал Полша - САЩ нито един няма възможност да изпревари Алекс Николов.

Втори остана Ферре Регерс от Белгия, която също не игра на финалите, с точка по-малко - 246 при 49.50% успеваемост.

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Трети пък завърши Ник Муянович с 236 точки и 49.27%, след като заби 24 точки, от които 21 от атака при победата на Словения над Япония с 3:1 в спора за бронза във VNL по-рано днес.

Снимки: volleyballworld.com

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