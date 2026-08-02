Мони Николов 6-и при разпределителите в Лигата на нациите

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов остана 6-о място в индивидуалната класация на своя пост след края на тазгодишната Волейболна Лига на нациите, въпреки че тимът ни не се класира за финалния турнир в Нинбо (Китай), който спечели Полша.

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Алекс Николов е реализатор №1 във VNL 2026

Мони Николов завърши с 307 точни подавания и 34.46% успеваемост.

Първи в класацията е словенецът Урош Планиншич с 454 точни подавания при 40.32% успеваемост. Втори остава Антоан Бризар от Франция с 396 (40.57%), а третата позиция си разделят Хидеоми Фукацу (Япония) и Фернандо Крелинг (Бразилия) с по 390 точни паса.

Николов е и нападател №1 в Лигата на нациите

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google