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  3. Луканов определи групата за двубоя с ЦСКА

Луканов определи групата за двубоя с ЦСКА

  • 2 авг 2026 | 10:14
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Луканов определи групата за двубоя с ЦСКА

Старши треньорът Дунав Емануел Луканов определи групата на русенци за двубоя с ЦСКА от третия кръг на efbet Лига.

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Групата на Дунав: 33. Георги Китанов, 69. Пламен Пепеляшев, 22. Стоян Предев, 2. Марио Дилчовски, 4. Хосе Кабаркас, 5. Кириакос Антониу, 39. Андре Алвеш, 88. Димитър Тодоров, 10. Кристиян Бойчев, 6. Станислав Йовков, 14. Радослав Апостолов, 18. Ибрахима Кейта, 77. Александър Симеонов, 24. Стефан Гаврилов, 51. Илкер Будинов, 9. Алекс Валиньо, 11. Денислав Минчев, 44. Владан Видакович, 19. Стефан Стефанов

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