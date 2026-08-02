ЦСКА праща крило под наем?

ЦСКА може да пусне под наем до края на сезона Алехандро Пиедраита, който все по-рядко намира място в състава на "червените", пише "Мач Телеграф". Колумбиецът дойде в клуба в началото на годината, но оттогава блесна единствено в дербито със Славия миналия сезон, в което вкара феноменален гол със задна ножица.

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23-годишното ляво крило е взело участие в два мача от началото на настоящата кампания, в които влиза като резерва в края. Той игра 14 минути срещу Славия в първия кръг на първенството. Преди това пък се появи в игра в 85-ата минута на домакинството с Дери Сити в Лига Европа.

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