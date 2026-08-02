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  3. Ракув иска футболист, който бе спряган за трансфер в Левски

Ракув иска футболист, който бе спряган за трансфер в Левски

  • 2 авг 2026 | 09:27
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Левски има сериозен конкурент за подписа на един от играчите, които бяха набелязани от скаутите на тима. Това е крилото Руи Модесто. Както е известно, в Италия обявиха, че "сините" са отправили запитване към Удинезе за цената му.

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Развитие на този интерес, който бе демонстриран от "Герена", обаче така и не настъпи в следващите седмици. За сметка на това обаче в Удине е пристигнала оферта от Полша.

Ракув също проявява интерес към него. Поляците вече са питали при какви условия Удинезе ще се раздели с него. Както е известно, през миналото лято Ракув бе близо до играч от "Герена". И това отново бе крило. Поляците искаха Марин Петков, но не успяха да са разберат с Левски за цената му.

Източник: "Мач Телеграф"

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Снимки: Imago

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