Вилфредо Леон: Не е толкова лесно да играеш такъв мач всеки ден

Волейболистите от мъжкия национален отбор на Полша ще се борят за трета титла в Лигата на нациите. Воденият от Никола Гърбич тим надигра Словения с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) в първия полуфинал на надпреварата, изигран в Нинбо (Китай).

Финалът е четвърти за "Дружина полска" - след 2021, 2023 и 2025 г.

Полша отнесе Словения и е на финал в Лигата на нациите

От своя страна словенците отново ще се борят за бронза, след 2021, 2024 и 2025 г.

Срещите ще се изиграят утре (2 август).

„Не винаги можеш да спечелиш с 3:0 на полуфиналите. Освен това доминирахме във всеки от трите гейма. Не е толкова лесно да играеш такъв мач всеки ден“, каза Вилфредо Леон пред VBTV.

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