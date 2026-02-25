Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

  • 25 фев 2026 | 13:18
  • 375
  • 0
Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

Ислам Махачев твърди, че е само въпрос на време преди Усман Нурмагомедов да направи своя преход към UFC.

Шампионът на PFL в лека категория, Нурмагомедов (21-0), има само още един двубой по настоящия си договор и се очаква да стане свободен агент до края на годината. Неговият по-голям брат, Умар Нурмагомедов, се състезава само два пъти за PFL, преди да подпише с UFC през 2021 г.

Нурмагомедов наскоро защити титлата си срещу Алфи Дейвис на събитието PFL Дубай по-рано този месец.

Усман Нурмагомедов прати в безсъзнание Алфи Дейвис и защити титлата си
Усман Нурмагомедов прати в безсъзнание Алфи Дейвис и защити титлата си

Махачев е уверен, че неговият тренировъчен партньор би предизвикал сериозен фурор в лека категория на UFC.

„Честно казано, не мисля, че Усман е по-лош от когото и да било (в UFC)“, заяви Махачев в интервю за Ushatayka. „Той би създал много трудности на всеки един от тях. Тренираме заедно от толкова много години и знам истинския му потенциал. Той все още е млад и има много време пред себе си. Ако питате мен, мисля, че е готов, но нека не бърза. Щом договорът му изтече до една година, това ще бъде идеалният момент (да премине в UFC).“

Усман Нурмагомедов: Резултатът срещу Топурия и Царукян щеше да е същият
Усман Нурмагомедов: Резултатът срещу Топурия и Царукян щеше да е същият

Нурмагомедов е завършил с КО/събмишън 15 от своите 21 професионални победи. Преди да победи Дейвис със събмишън, 27-годишният боец записа две поредни победи над Пол Хюз в мачове за титлата.

Усман Нурмагомедов спечели реванша с Пол Хюз
Усман Нурмагомедов спечели реванша с Пол Хюз
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Петима българи ще стартират в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Албания

Петима българи ще стартират в първия ден на рейтинговия турнир по борба в Албания

  • 25 фев 2026 | 01:18
  • 746
  • 0
Кристиян Димитров се класира за четвъртфиналите на Купа "Странджа"

Кристиян Димитров се класира за четвъртфиналите на Купа "Странджа"

  • 24 фев 2026 | 23:35
  • 1331
  • 0
Състезатели от 15 държави идват за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев"

Състезатели от 15 държави идват за турнира "Петко Сираков - Иван Илиев"

  • 24 фев 2026 | 22:14
  • 1597
  • 0
Ясен Радев се приближи до медалите на Купа „Странджа“

Ясен Радев се приближи до медалите на Купа „Странджа“

  • 24 фев 2026 | 18:23
  • 772
  • 0
Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8

Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8

  • 24 фев 2026 | 18:15
  • 724
  • 0
Бивш шампион на UFC е шокиран от заплащането, което Конър Бен ще получи от Zuffa Boxing

Бивш шампион на UFC е шокиран от заплащането, което Конър Бен ще получи от Zuffa Boxing

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 1057
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 617
  • 0
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 1234
  • 2
Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 563
  • 0
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 14298
  • 13
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 21816
  • 35
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 17138
  • 58