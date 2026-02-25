Ислам Махачев: Усман Нурмагомедов е готов за UFC, но не трябва да бърза

Ислам Махачев твърди, че е само въпрос на време преди Усман Нурмагомедов да направи своя преход към UFC.

Шампионът на PFL в лека категория, Нурмагомедов (21-0), има само още един двубой по настоящия си договор и се очаква да стане свободен агент до края на годината. Неговият по-голям брат, Умар Нурмагомедов, се състезава само два пъти за PFL, преди да подпише с UFC през 2021 г.

Нурмагомедов наскоро защити титлата си срещу Алфи Дейвис на събитието PFL Дубай по-рано този месец.

Махачев е уверен, че неговият тренировъчен партньор би предизвикал сериозен фурор в лека категория на UFC.

„Честно казано, не мисля, че Усман е по-лош от когото и да било (в UFC)“, заяви Махачев в интервю за Ushatayka. „Той би създал много трудности на всеки един от тях. Тренираме заедно от толкова много години и знам истинския му потенциал. Той все още е млад и има много време пред себе си. Ако питате мен, мисля, че е готов, но нека не бърза. Щом договорът му изтече до една година, това ще бъде идеалният момент (да премине в UFC).“

Нурмагомедов е завършил с КО/събмишън 15 от своите 21 професионални победи. Преди да победи Дейвис със събмишън, 27-годишният боец записа две поредни победи над Пол Хюз в мачове за титлата.

