Брага разнебити Железничар (Панчево) в отсъствието на Силвестър Джаспър

Португалският Брага демонстрира класа на своя стадион „Мунисипал“ и разгроми сръбския Железничар (Панчево) с категоричното 4:0. Воденият от Карлос Карвалял тим наложи тотална доминация пред 12 000 свои привърженици и с общ резултат 5:0 от двата мача продължава уверено напред в евротурнирите. В състава на гостите липсваше българското крило Силвестър Джаспър, който е изваден от групата и като остана в Сърбия, тъй като се говори, че е пред трансфер.

Домакините поведоха в 27-ата минута, когато капитанът Рикардо Орта реализира хладнокръвно отсъдената за нарушение на вратаря дузпа.

Натискът на португалците се засили и в 44-ата минута Габриел Силва се възползва от груба грешка в сръбската отбрана, забивайки топката неспасяемо от границата на наказателното поле за 2:0.

След подновяването на играта Брага стигна до нов наказателен удар в 62-рата минута. Жоао Виктор стреля от бялата точка, като първоначалният му шут и последвалата добавка бяха спасени, но при втория рикошет той не сгреши за 3:0.

Крайното 4:0 бе оформено в 85-ата минута от Фран Наваро, който реагира най-бързо в наказателното поле при отбита топка и я прати в мрежата.

Така Брага продължава убедително към третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там португалският тим ще се изправи срещу швейцарския Сервет.

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