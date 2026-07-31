Коул Палмър заспал на почивката на Мексико - Англия

Халфът на Челси Коул Палмър разкри, че е заспал по време на почивката на осминафиналния мач от Световно първенство между Англия и Мексико, завършил с драматичен успех с 3:2 за "трите лъва".

„Гледах част от Световното първенство. Не бях с отбора, а мачовете в Америка се играха в някакво безумно време. Затова беше малко трудно. Но все пак гледах“, заяви Палмър.

Коул Палмър призна, че "не плаче" заради решението на Тухел и гледа мачовете на Англия, ако няма какво друго да прави

„Издържах по време на мача между Англия и Мексико, но заспах на полувремето!“, добави той.

Палмър изненадващо не беше включен в състава на британците от селекционера Томас Тухел.

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Снимки: Gettyimages