Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Коул Палмър заспал на почивката на Мексико - Англия

Коул Палмър заспал на почивката на Мексико - Англия

  • 31 юли 2026 | 23:26
  • 521
  • 0

Халфът на Челси Коул Палмър разкри, че е заспал по време на почивката на осминафиналния мач от Световно първенство между Англия и Мексико, завършил с драматичен успех с 3:2 за "трите лъва".

„Гледах част от Световното първенство. Не бях с отбора, а мачовете в Америка се играха в някакво безумно време. Затова беше малко трудно. Но все пак гледах“, заяви Палмър.

Коул Палмър призна, че "не плаче" заради решението на Тухел и гледа мачовете на Англия, ако няма какво друго да прави
Коул Палмър призна, че "не плаче" заради решението на Тухел и гледа мачовете на Англия, ако няма какво друго да прави

„Издържах по време на мача между Англия и Мексико, но заспах на полувремето!“, добави той.

Палмър изненадващо не беше включен в състава на британците от селекционера Томас Тухел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона привлече белгийски талант

Барселона привлече белгийски талант

  • 31 юли 2026 | 22:47
  • 1857
  • 2
Новият нападател на Реал Мадрид ще се радва на 8 пъти по-висока зпалата

Новият нападател на Реал Мадрид ще се радва на 8 пъти по-висока зпалата

  • 31 юли 2026 | 22:37
  • 2448
  • 0
Аякс със силен трансфер, взе звезда на Борусия (Д)

Аякс със силен трансфер, взе звезда на Борусия (Д)

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 3087
  • 0
Инфантино: Световното през 2030-а ще е най-доброто в историята

Инфантино: Световното през 2030-а ще е най-доброто в историята

  • 31 юли 2026 | 22:00
  • 970
  • 2
Ерлинг Холанд се срещна с Майкъл Джордан

Ерлинг Холанд се срещна с Майкъл Джордан

  • 31 юли 2026 | 21:48
  • 2191
  • 1
Ювентус надви Ница с красиви голове

Ювентус надви Ница с красиви голове

  • 31 юли 2026 | 21:27
  • 1131
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

Майстора от Нуакшот попари Арда, ЦСКА 1948 потегля за Атина с настроение

  • 31 юли 2026 | 23:10
  • 21337
  • 74
ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 11791
  • 13
Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 35151
  • 132
Българин с много силен трансфер

Българин с много силен трансфер

  • 31 юли 2026 | 23:44
  • 3802
  • 12
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 27163
  • 39
Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

  • 31 юли 2026 | 21:41
  • 11025
  • 21