Нико Петров: Веласкес даде урок по детайли на румънските анализатори

Преди реванша от втория предварителен кръг на шампионска лига между Левски и Университатя голяма част от румънските анализи бяха насочени към индивидуалната класа на Университатя (Крайова). След двата мача обаче именно детайлът, който често остава в сянка, наклони везните – заучените положения.

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Левски наказа домакините точно там, където очевидно не очакваха. И при двете попадения си пролича сериозна предварителна подготовка – синхрон в движенията, правилно заемане на позициите и ясно разпределени роли. Това не бяха случайни ситуации, а плод на работа на тренировъчния терен, която се оказа решаваща за класирането. Освен това Хулио Веласкес беше напипал точния начин да пресира тримата централни защитници на Крайова. През почти цялото първо полувреме Левски не позволяваше на домакините спокойно да изнасят топката, принуждаваше ги да играят прибързано и така лиши румънците от обичайната им организация в началната фаза на атаките.

След почивката обаче лека промяна в поведението на "сините" при пресата даде повече свобода на защитната тройка на Крайова. Домакините започнаха да излизат по-лесно от първата линия на натиск, постепенно овладяха инициативата и пренесоха играта в половината на Левски. Въпреки това именно отборът на Веласкес създаде по-чистите ситуации през второто полувреме. Контраатаките носеха сериозна опасност, а след още едно отлично разиграно статично положение Левски отново беше близо до гол, който окончателно да убие интригата.

В крайна сметка Веласкес спечели тактическия двубой. Левски показа дисциплина, знаеше кога да пресира и кога да изчака, а заучените положения се превърнаха в оръжието, което изненада румънците и донесе заслуженото класиране. Това беше мнението на анализатора Нико Петров относно случилото се в Крайова.

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