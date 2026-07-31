Естебан Окон ще си почива на яхта през паузата

Пилотът на Хаас Естебан Окон сподели част от плановете си за лятната пауза във Формула 1, която започна след Гран При на Унгария и приключва в седмицата преди състезанието на “Зандвоорт”.

“По време на лятната пауза обичам да прекарвам повече време на вода и с приятели - обясни Окон. - Обикновено почивам една седмица на яхта в Гърция, Италия или на юг във Франция.

so last night was prettyyyy cool 🕷️ pic.twitter.com/IXVfnZf9NW — Esteban Ocon (@OconEsteban) July 30, 2026

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“След напрегнатата първа половина на сезона точно тази спокойна обстановка ми помага да се отпусна, да си възстановя силите и да прекарам няколко дни подред с близките ми.

“През зимата, по време на новогодишните празници предпочитам да си стоя вкъщи, да тренирам и да се готвя за новия сезон. Понякога планирам пътуване, особено за Нова година.”

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Онзи ден Окон беше на премиерата на новия филм от поредицата "Спайдърмен", където показа каската си, чиято цветова схема беше посветена на Човека-паяк.

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Снимки: Gettyimages