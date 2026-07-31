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Естебан Окон ще си почива на яхта през паузата

  • 31 юли 2026 | 14:36
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Пилотът на Хаас Естебан Окон сподели част от плановете си за лятната пауза във Формула 1, която започна след Гран При на Унгария и приключва в седмицата преди състезанието на “Зандвоорт”.

“По време на лятната пауза обичам да прекарвам повече време на вода и с приятели - обясни Окон. - Обикновено почивам една седмица на яхта в Гърция, Италия или на юг във Франция.

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“След напрегнатата първа половина на сезона точно тази спокойна обстановка ми помага да се отпусна, да си възстановя силите и да прекарам няколко дни подред с близките ми.

“През зимата, по време на новогодишните празници предпочитам да си стоя вкъщи, да тренирам и да се готвя за новия сезон. Понякога планирам пътуване, особено за Нова година.”

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Онзи ден Окон беше на премиерата на новия филм от поредицата "Спайдърмен", където показа каската си, чиято цветова схема беше посветена на Човека-паяк.

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Снимки: Gettyimages

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