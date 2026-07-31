Естебан Окон ще си почива на яхта през паузата

Пилотът на Хаас Естебан Окон сподели част от плановете си за лятната пауза във Формула 1, която започна след Гран При на Унгария и приключва в седмицата преди състезанието на “Зандвоорт”.
“По време на лятната пауза обичам да прекарвам повече време на вода и с приятели - обясни Окон. - Обикновено почивам една седмица на яхта в Гърция, Италия или на юг във Франция.
Претендент ли е шампионът във Формула 2 за място в Хаас?
“След напрегнатата първа половина на сезона точно тази спокойна обстановка ми помага да се отпусна, да си възстановя силите и да прекарам няколко дни подред с близките ми.
“През зимата, по време на новогодишните празници предпочитам да си стоя вкъщи, да тренирам и да се готвя за новия сезон. Понякога планирам пътуване, особено за Нова година.”
„Хокенхайм“ иска да върне Гран При на Германия във Формула 1
Онзи ден Окон беше на премиерата на новия филм от поредицата "Спайдърмен", където показа каската си, чиято цветова схема беше посветена на Човека-паяк.
Люис Хамилтън има ново куче, сменя породатаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages