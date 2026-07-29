Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение

Бившият вече старши треньор на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски, за чиято раздяла с клуба по негово желание съобщиха по-рано днес, излезе с официално обръщение към феновете на „соколите“, публикувано на официалния профил на варненския клуб във фейсбук.

В него той заявява, че не му е лесно да каже тези думи, но това е правилният момент. Наставникът допълва, че изминалият сезон в Първа лига е бил един от най-трудните в кариерата му.

В заключение специалистът пожелава на Спартак Варна още много успехи, щастливи моменти и поводи за гордост. Той призовава привържениците да вярват в отбора си и да продължават да го подкрепят все така, както те умея.

Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЬОКО ХАДЖИЕВСКИ

Скъпи спартаклии,

Не ми е лесно да кажа тези думи, но вярвам, че това е правилният момент.

Изминалият сезон беше един от най-трудните в моята кариера. Преминахме през много изпитания, имаше тежки моменти, напрежение и огромна отговорност. Заедно издържахме всичко и успяхме да изпълним най-важната задача – да запазим мястото на Спартак в efbet Лига. Това беше първата ми мисия, когато се завърнах в клуба.

След края на сезона започнахме подготовката за новото първенство. Дойдоха много нови футболисти, клубът продължава да се развива, амбициите са още по-големи и съм убеден, че Спартак върви в правилната посока.

Истината е, че още преди началото на сезона бях взел решение да се оттегля. Не го направих тогава, защото предстоеше варненското дерби. Не исках моето решение по никакъв начин да разклати отбора или да отклони вниманието от един толкова важен мач. Независимо какъв щеше да бъде резултатът, аз вече знаех какво ще направя след него.

Днес си тръгвам спокоен. Изпълних това, което обещах на ръководството, на футболистите и най-вече на себе си. Напускам с удовлетворението, че оставям след себе си стабилен отбор, добър колектив и клуб, който има бъдеще.

От първия ден почувствах специална връзка със Спартак. Въпреки че съм македонец, във Варна се почувствах като у дома си. Начинът, по който ме приехте, уважението, което получих от всички в клуба и от привържениците, никога няма да ги забравя.

През цялата си кариера съм се стремял да бъда не само треньор, а и човек, на когото футболистите могат да разчитат. Понякога строг, понякога като баща, но винаги честен към тях. Знам, че раздялата няма да бъде лесна, но вярвам в тези момчета. Вярвам, че ще продължат да се развиват и че ще донесат още много радост на всички, които обичат Спартак.

Особено ме радва и нещо друго – през последните месеци много хора в Македония започнаха да следят и да подкрепят Спартак Варна. За мен това е истинска гордост, защото футболът създава приятелства и свързва хора отвъд границите.

На всички вас, привържениците, искам да кажа едно огромно благодаря.

Благодаря ви, че ме приехте като един от вас. Благодаря за уважението, за подкрепата и за любовта, която показвахте към отбора във всеки един момент. Именно такива фенове правят един клуб голям.

Обещавам ви, че ще се връщам във Варна. И когато дойда да гледам мач на Спартак, няма да бъда във ВИП ложата или на резервната скамейка. Ще бъда при вас – на трибуните, защото там е сърцето на този клуб.

Пожелавам на Спартак Варна още много успехи, щастливи моменти и поводи за гордост. Вярвайте в отбора си и продължавайте да го подкрепяте така, както само вие умеете.

Благодаря ви от сърце!

Гьоко Хаджиевски

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