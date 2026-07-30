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Новото попълнение на Левски: Бърз съм, добър съм в атака и защита

  • 30 юли 2026 | 16:59
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Новото попълнение на Левски Хевертон използва официалния канал на клуба, за да разкаже повече за себе си. Той призна, че веднага е отворил Инстаграм, за да разбере повече за новия си клуб и си пожела титла и през този сезон. Новият краен бранител на “сините” ще играе с номер 2 на гърба.

Официално: Левски привлече нов футболист
Официално: Левски привлече нов футболист

“От Бразилия и Португалия съм. На 25, играя като десен бек. Хевертон Сириако Сантос. Аз съм бърз, мисля, че съм добър в атака и защита. Директно отворих Инстаграм и се опитах да разбера повече за предишните сезони на Левски. Разбрах, че Левски е станал шампион миналия сезон след дълго чакане. Ще се радвам да станем шампиони отново”, каза Хевертон.

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