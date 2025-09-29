Популярни
Люис Хамилтън загуби любимото си куче

  • 29 сеп 2025 | 16:02
  • 2490
  • 1

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън потвърди в свой пост в Туитър смъртта на любимото му куче Роско, който беше чест гост в падока.

“Снощи загубих най-добрия си приятел. Благодаря на всички за любовта, която демонстрирахте през годините. Роско завинаги”, написа в поста си днес Хамилтън.

Здравословното състояние на булдога на Хамилтън се влоши рязко в края на миналата седмица заради пневмония, а след това Роско изпадна в кома и ветеринарите не даваха големи надежди за състоянието му.

По-рано Хамилтън потвърди, че сърцето на Роско е спряло, след като е бил упоен, но лекарите са успели да му върнат сърдечния ритъм, но тогава той е изпаднал в кома. Британецът разкри, че след 4 тежки дни за него и за Роско, той е решил, че любимото му куче трябва да бъде приспано.

Хамилтън потвърди, че това е било “най-трудното решение” в живота му и обясни, че “идването на Роско в живота му” пък е било най-доброто решение.

Снимки: Gettyimages

