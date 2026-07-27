Босът на Ботев (Пд) призовава клубовете да заемат позиция

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с позиция във "Фейсбук" относно солидарните плащания от УЕФА и решението Лудогорец да не заплати компенсационната сума за неизползването на четирима български футболисти.

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"Всички поздравяваме Лудогорец за поредното силно представяне в европейските клубни турнири. Това е успех, постигнат на терена, който заслужава уважение.Но уважението към спортните успехи няма нищо общо със спазването на правилата.



Не мога да приема, че след приключването на сезон 2025/2026 и след като задълженията по действащата тогава Наредба вече са възникнали и са станали изискуеми, Изпълнителният комитет на БФС взема решение, което на практика променя последиците от тази Наредба. Подобен подход е в разрез с принципите на правната сигурност, равнопоставеността и предвидимостта.



Още по-неразбираемо е, че солидарните плащания на УЕФА имат съвсем различна цел. Те не са създадени, за да компенсират клубовете, които вече получават огромни приходи от участие в европейските турнири. Напротив – тези средства се предоставят на останалите клубове, за да се намали финансовата диспропорция между участниците в Европа и всички останали.



Лудогорец ще получи над 10 милиона евро от участието си в европейските турнири. Именно затова УЕФА е създала механизма за солидарни плащания – за да подпомага останалите професионални клубове и да създава по-справедлива конкурентна среда, а не тази разлика да бъде допълнително увеличавана.



Днес въпросът не е за конкретен клуб и не е за конкретна сума. Въпросът е дали правилата важат еднакво за всички и дали могат да бъдат променяни със задна дата след приключването на сезона.



Призовавам всички професионални футболни клубове да заемат ясна позиция. Днес е засегнат един клуб, утре това може да бъде всеки от нас. Ако приемем, че действаща наредба може да бъде обезсилена с последващо решение на Изпълнителния комитет, тогава никой клуб няма да има сигурност, че правилата, по които е участвал в първенството, ще бъдат спазени.



Българският футбол има нужда от законност, предвидимост и равнопоставеност. Правилата трябва да важат еднакво за всички, а не да се променят след края на сезона в полза на едни и за сметка на други. Само така можем да изградим доверие в управлението на българския футбол", написа шефът на "канарчетата".

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