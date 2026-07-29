Гурбанов говори преди мача с ЦСКА

Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов и един от футболистите на тима от Баку ще участват в пресконференцията преди реванша с ЦСКА, който ще се играе утре вечер на националния стадион "Васил Левски" в столицата. Брифингът е насрочен за 19:45.

Първата среща завърши при резултат 0:0 и така всичко ще се реши на българска земя. По предварителна програма тимът на Карабах не тренира в София, а футболистите само се започнаха с терена на Васил Левски.

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