ЦСКА тренира преди битката с Карабах

Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

Представителния тим на ЦСКА провежда последното си тренировъчно занимание преди реванша с Карабах от предварителните кръгове на турнира Лига Европа.

Христо Янев ще изведе футболистите на един от терените в базата край Панчарево, като заниманието е насрочено за 18:00 часа. Играчите са отново заедно, след драматичната победа над Ботев Пловдив в понеделник вечер.

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По-рано през деня Янев даде официална пресконференция, на която заяви, че се надява всички да са в добро функционално състояние, за да може ЦСКА да надгради играта от Баку и да отстрани Карабах.

Тренировката днес е открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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