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Селекцията в Марица (Милево)

  • 30 юли 2026 | 11:27
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Селекцията в Марица (Милево)

Приключи работата по комплектоването на състава на Марица (Милево) за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Старши треньорът Иван Кочев привлече пет нови футболисти. Става въпрос за Петър Начев (вратар, роден 1995 година, пристига от Марица Пловдив), Михаил Митев (защитник, роден 1997 година, пристига от Марица Пловдив), Христо Димитров (нападател, роден 2001 година, пристига от ФК Хасково), Атанас Недев (полузащитник, роден 2008 година, юноша на Ботев Пловдив) и Мартин Славов (флангови нападател, роден 2006 година, пристига от Гигант Съединение). С Марица (Милево) се разделиха Иван Кирев, Антон Маргаритов, Добрин Антов и Джовани Андонов.

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