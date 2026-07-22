Марица (Милево) победи дубъла на Ботев (Пловдив)

Марица (Милево) спечели гостуването си на Ботев II (Пловдив) с 1:0 в приятелска среща. В 4-ата минута съдията отсъди дузпа за Марица. Цветелин Петров я изпълни, пловдивския вратар изби топката, но Мартин Здравчев я насочи в мрежата му. После стана интересен двубой. На няколко пъти, гостите пропуснаха да вкарат още голове. Пред вратата им също имаше критични моменти. Мартин Тачев и Илия Антонов уцелиха по веднъж гредите на вратата на Марица. Треньорите пуснаха в игра всички налични футболисти, попаднали в групата за контролата.

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